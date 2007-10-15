Корректное добавление баннера в готовую верстку

Сайт www.datingchating.ru. Так получилось, что дизайнер который делал мне сайт "пропал". Так как надежда на его возвращение невилика, то необходимо доделать следующее: 1. сделать, чтобы сайт был по ширине 1024px - фиксированно! А то сейчас при ...