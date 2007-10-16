Темплейты для XTC, Joomla, Koobi, Сpengine, Drupal

Здраствуйте фрилансеры. Нужна не большая верстка в html тобишь склееть куски и ещё добавить пару кусков.. И поставить на CMS UCOZ!! БЕЗ ПОРТФОЛИО И т.д. НЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ! ТОЛЬКО СЮДА ИЛИ ЖЕ ПО ...