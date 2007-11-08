Необходимо качественно сверстать шаблон сайта

$40
HTML-версткаЗавершен12 заявок300 просмотров
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Необходимо качественно сверстать шаблон сайта главная и внутренняя страницы (очень небольшое отличие главной от внутренней только в центральной колонке)

Кроссбраузерность IE 5.5+ Opera 7.5+ IE 7.0+ FF 1.5+

Аккуратность, ответственность.

16 лет назад
Vassili
Франция
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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airgraph
Html Webmolot 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$40
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lancer
Антон 
NaN летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)
16 лет назад
$40
1 день
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