Кроссбраузерная, блочная, резиновая вёрстка

HTML-версткаЗавершен24 заявки280 просмотров
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Нужно переделать вёрстку из табличной в блочную. Сайт в табличной вёрстке в прикреплённом архиве. Если всё устроит, то через недели 2-3 дам ещё один сайт на вёрстку.

Требования:

- обязательно блочная верстка;

- кроссбраузерность (IE 5+, FireFox 2+, Opera 8.5+);

- обязательно резиновая вёрстка (должна растягиваться при разных разрешениях экрана);

- желателен небольшой вес страницы;

- желательно валидность (соответствие стандартам W3C);

- желательна оптимизация кода под SEO.

Срок выполнения любой. Для меня это не существенно.

Оставляйте свои предложения. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ. По возможности пишите ссылку на портфолио.

16 лет назад
Jenia
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
Hektor
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
2 дня
Исполнитель быстро и качественно выполнил вёрстку. Работой доволен.
Поставил четкое ТЗ. Приятно работать. Работу оплатил сразу же.
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