Кроссбраузерная, блочная, резиновая вёрстка

Нужно переделать вёрстку из табличной в блочную. Сайт в табличной вёрстке в прикреплённом архиве. Если всё устроит, то через недели 2-3 дам ещё один сайт на вёрстку.

Требования:

- обязательно блочная верстка;

- кроссбраузерность (IE 5+, FireFox 2+, Opera 8.5+);

- обязательно резиновая вёрстка (должна растягиваться при разных разрешениях экрана);

- желателен небольшой вес страницы;

- желательно валидность (соответствие стандартам W3C);

- желательна оптимизация кода под SEO.

Срок выполнения любой. Для меня это не существенно.

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