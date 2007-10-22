Кроссбраузерная, блочная, резиновая вёрстка

Шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/3814.html - используется только HTML версия Сайт http://mosfilm-grimer.narod.ru/ Нужно совместить, на получившемся сайте должно быть 3 странички с текстом (причёски, грим, контакты) и несколько страничек типа портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать вёрстку из табличной в блочную. Сайт в табличной вёрстке в прикреплённом архиве. Если всё устроит, то через недели 2-3 дам ещё один сайт на вёрстку.
Требования:
- обязательно блочная верстка;
- кроссбраузерность (IE 5+, FireFox 2+, Opera 8.5+);
- обязательно резиновая вёрстка (должна растягиваться при разных разрешениях экрана);
- желателен небольшой вес страницы;
- желательно валидность (соответствие стандартам W3C);
- желательна оптимизация кода под SEO.
Срок выполнения любой. Для меня это не существенно.
Оставляйте свои предложения. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ. По возможности пишите ссылку на портфолио.
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