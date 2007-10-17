Сверстать сайт из шаблона

$100
HTML-версткаЗакрыт15 заявок257 просмотров
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Шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/3814.html - используется только HTML версия

Сайт http://mosfilm-grimer.narod.ru/

Нужно совместить, на получившемся сайте должно быть 3 странички с текстом (причёски, грим, контакты) и несколько страничек типа портфолио.

16 лет назад
468468
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
knyazd
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
1 день