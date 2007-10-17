Верстка с учетом поисковой оптимизации

$100
HTML-версткаЗакрыт22 заявки285 просмотров
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Нужна Верстка с учетом поисковой оптимизации.Исправление кода уже существующего. Исправлять не все страницы. Сайт: musdom.ru

Нужны Заголовки H1,

нужные слова strong и т.д.Текст оставить как есть.Только выделить нужные слова , необходимо добиться максимально возможной близости непосредственно текстовой части к началу страницы и чистоты кода

Вынести все возможные скрипты JavaScript в отдельный файл; Избегать использования лишних атрибутов, тегов и специальных символов (например:   > и так далее);

Убрать меню созданных с использованием Java script;

HTML Вёрстка

Код оптимизированный для поисковых систем XHTML1.0 , В работе использовать безтабличную CSS-вёрстку и уделяить большое внимание валидации HTML кода

16 лет назад
sorokinea
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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