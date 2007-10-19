Сделать рип шаблона для WP

Верстка за отзыв кроссбраузерность и использование CSS обязательно
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Сделать шаблон для WP 2.3 на основе рипа с сайта http://www.rikcat.com/
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