Убрать "кривизну" шаблона для DLE 6.2

Ест готовый (халявный) шаблон для DLE 6.2, но в IE6 и в Мозилле некорректно отображаются некоторые модули. Требуется довести шаблон до ума в разных браузерах и под разными разрешениями.

Срок 1-2 дня.

Ваши предложения вместе с ценой пожалуйста.