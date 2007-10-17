Растянуть Div на 100% в высоту

Есть сверстанная страница - только скелет(без картинок, только разметка страницы).

Правильно отображается только в IE6 - IE7, необходимо сделать кроссбраузерно.

Есть див который играет роль как фрейма т.е. в нем будет прокручиваться текст, а сама страница при этом ровно в высоту экрана - текст прокручивается только в диве. Необходимо этот див растянуть на 100% по высоте родительской ячейки.

Все должно быть кроссбраузерно и валидно, только CSS. БЕЗ JavaScript!!!!!!!!