Нужна правка верстки

Добрый день!

Нужно исправить верстку (точнее, сказать мне, в чем ошибка).

Нормально выглядит в Mozilla FF и IE 6

Нужно поправить в Opera и IE 7

Ошибки укажу, дам файлы стилей.

К сожалению, работать только за пару отзывов положительных. Работа не сложная, поэтому денег на нее не выделили... :)

Если удастся убрать пустоту внизу - готов заплатить небольшую сумму.

Писать ТОЛЬКО в ICQ: 286593119

C уважением, Дмитрий Юзвяк