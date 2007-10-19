Требуется доработка сайта. Срочно!

Ест готовый (халявный) шаблон для DLE 6.2, но в IE6 и в Мозилле некорректно отображаются некоторые модули. Требуется довести шаблон до ума в разных браузерах и под разными разрешениями. Срок 1-2 дня. Ваши предложения вместе с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта www.aspiranturus-ru.1gb.ru на уровне html и php
Требуется привести в порядок меню, картинку по центру, улучшить оформление, чтобы смотрелось красиво.
Также доработка формы заказа, чтобы письма шли на e-mail с вложенным файлом.
Срочно!
ICQ: 368-886-807
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