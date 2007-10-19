Требуется доработка сайта. Срочно!

$50
HTML-версткаЗакрыт18 заявок435 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработка сайта www.aspiranturus-ru.1gb.ru на уровне html и php

Требуется привести в порядок меню, картинку по центру, улучшить оформление, чтобы смотрелось красиво.

Также доработка формы заказа, чтобы письма шли на e-mail с вложенным файлом.

Срочно!

ICQ: 368-886-807

16 лет назад
ValeriyLav
Валерий 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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