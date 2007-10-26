Нужен платный совет, CSS/PHP/Joomla

HTML-версткаЗавершен9 заявок215 просмотров
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Есть вопрос по CSS кроссбраузерной верстке. Нужна помощь.

Работа не пыльная, возможно даже делать ничего не прийдется только отсоветовать мне как нужно это поправить.

Оставляйте ЦЕНУ и ICQ

спасибо ;)

PHPCSSJoomla
16 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
coderXHTML
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
Объяснил, дал правильные ссылки, посоветовал решение проблемы. Спасибо тебе! И пусть удача сопутствует тебе в начинаниях. 10 +++
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