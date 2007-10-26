Нужен платный совет, CSS/PHP/Joomla

Есть нарисованный дизайн (делал дизайнер, все материалы может предоставить по требованию), нужно его перенести на действующий сайт (партнерку). В партнерке доступно изменение шапки, низа и css. На центр нужно просто в стилях повесить однотонный задний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вопрос по CSS кроссбраузерной верстке. Нужна помощь.
Работа не пыльная, возможно даже делать ничего не прийдется только отсоветовать мне как нужно это поправить.
Оставляйте ЦЕНУ и ICQ
спасибо ;)
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