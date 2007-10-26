Нужен платный совет, CSS/PHP/Joomla

Есть сверстанная страница - только скелет(без картинок, только разметка страницы). Правильно отображается только в IE6 - IE7, необходимо сделать кроссбраузерно. Есть див который играет роль как фрейма т.е. в нем будет прокручиваться текст, а сама страница при ...