Проверить сайт на предмет ошибок

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок193 просмотра
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Есть сайт. Нужно посмотреть кроссбраузерность, кое-что доверстать (мозила и опера 9 - лезет сайт).

Цена вопроса - 30 у.е. + дальнейшее сотрудничество.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
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15 лет назад
99 отзывов(-4)
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Nuxx
37 летРоссия
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metvill
NaN лет
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15 лет назад
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