XHTML верстка одной страницы

Добрый день! Нужно исправить верстку (точнее, сказать мне, в чем ошибка). Нормально выглядит в Mozilla FF и IE 6 Нужно поправить в Opera и IE 7 Ошибки укажу, дам файлы стилей. К сожалению, работать только за пару отзывов положительных. Работа ...