XHTML верстка одной страницы

$30
HTML-версткаЗакрыт11 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо валидно (XHTML 1.0), дивами, поверстать одну страничку

!! Внимательно почитайте "Требования к написанию CSS файлов.doc" в приложении

HTML
16 лет назад
prodev
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание шаблонов

    Необходимо обработать 100 любых шаблонов, скачанных из интернета по принципу убрать меню, убрать всю лишнюю информацию, и вставить в нужных местах 5 тегов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подготовка и размещение материала на сайте

    $150

    Постоянная и разовая работа по наполнению и размещению материалов на сайты. Поддержка сайтов – внесение изменений на сайты (тексты, картинки, разделы через систему управления и непосредственно на страницы). Требуется регулярное присутствие в рабочее время, аккуратность, ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен платный совет, CSS/PHP/Joomla

    Есть вопрос по CSS кроссбраузерной верстке. Нужна помощь. Работа не пыльная, возможно даже делать ничего не прийдется только отсоветовать мне как нужно это поправить. Оставляйте ЦЕНУ и ICQ спасибо ;)

    PHPCSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Повесить дизайн на сайт

    Есть нарисованный дизайн (делал дизайнер, все материалы может предоставить по требованию), нужно его перенести на действующий сайт (партнерку). В партнерке доступно изменение шапки, низа и css. На центр нужно просто в стилях повесить однотонный задний ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка

    Верстка за отзыв кроссбраузерность и использование CSS обязательно

    HTML-верстка3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна правка верстки

    Добрый день! Нужно исправить верстку (точнее, сказать мне, в чем ошибка). Нормально выглядит в Mozilla FF и IE 6 Нужно поправить в Opera и IE 7 Ошибки укажу, дам файлы стилей. К сожалению, работать только за пару отзывов положительных. Работа ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Хорошая табличная верстка + подключение к CMS

    $50

    Есть PSD (ненавороченный - горизонтальная шапка и горизонтальное меню с подменю слева вертикальным)- необходимо хорошо сверстать резиновой ТАБЛИЧНОЙ ВЕРСТКОЙ (html + меню javascript) + подключить наши CMS-модули, возможно неоднократное сотрудничество. Обязательно портфолио с примерами верстки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад