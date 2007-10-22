XHTML верстка одной страницы

Необходимо обработать 100 любых шаблонов, скачанных из интернета по принципу убрать меню, убрать всю лишнюю информацию, и вставить в нужных местах 5 тегов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо валидно (XHTML 1.0), дивами, поверстать одну страничку
!! Внимательно почитайте "Требования к написанию CSS файлов.doc" в приложении
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