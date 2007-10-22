Cкопировать и сгруппировать отзывы об автомобилях

Необходимо обработать 100 любых шаблонов, скачанных из интернета по принципу убрать меню, убрать всю лишнюю информацию, и вставить в нужных местах 5 тегов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скопировать и сгруппировать отзывы об автомобилях (все, кроме ВАЗ, ГАЗ, Донинвест, ЗАЗ, ЗИЛ, ИЖ, ЛуАЗ, Москвич, УАЗ) с сайта avtomarket.ru. Образец конечного результата со структурой файлов и примером отзыва (1.html) находится в прикрепленном файле. Фотографии из отзывов помещаются в папку "photos". Пути к рисункам, цвета и прочее аналогично примеру. Обязательно наличие сквозного меню, ссылки аналогично примера. Если есть вопросы, задавайте в личку.
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