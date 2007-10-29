Реверстка стартовой страницы

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок191 просмотр
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Необходима реверстка стартовой cтраницы под xtml.

Верстка блочная с выводом вверх основного контента.

Валидность

Кросс-браузерность

Теги h1, h2, h3

Вынос всех стилей в отдельный файл css

(отличный для стартовой от прежнего для внутренних)

Более полное тех.задание во вложении

16 лет назад
tourne
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
hspeed
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Качественная блочная верстка и всрок на 10 баллов! Положительная черта мастера в том, что несмотря на тз ищет креативный и более совершенный подход, обсуждая каждую деталь с заказчиком и предлагая несколько вариантов решения на выбор. Сам предлагает контрольные точки, благодаря чему вовремя можно скорректировать задачу. Все замечания принимает безоговорочно. Комментарии обширны. И что самое важное - для него нет мелочей, вся работа в полнейшем объеме, как это и видется самому щепетильному заказчику. Готовая верстка - рабочая, а не просто шаблон. Если хотите, чтобы поняли, что именно Вы хотите в результате - обращайтесь!
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