Реверстка стартовой страницы

Качественная блочная верстка и всрок на 10 баллов! Положительная черта мастера в том, что несмотря на тз ищет креативный и более совершенный подход, обсуждая каждую деталь с заказчиком и предлагая несколько вариантов решения на выбор. Сам предлагает контрольные точки, благодаря чему вовремя можно скорректировать задачу. Все замечания принимает безоговорочно. Комментарии обширны. И что самое важное - для него нет мелочей, вся работа в полнейшем объеме, как это и видется самому щепетильному заказчику. Готовая верстка - рабочая, а не просто шаблон. Если хотите, чтобы поняли, что именно Вы хотите в результате - обращайтесь!