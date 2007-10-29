Реверстка стартовой страницы

Необходимо обработать 100 любых шаблонов, скачанных из интернета по принципу убрать меню, убрать всю лишнюю информацию, и вставить в нужных местах 5 тегов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима реверстка стартовой cтраницы под xtml.
Верстка блочная с выводом вверх основного контента.
Валидность
Кросс-браузерность
Теги h1, h2, h3
Вынос всех стилей в отдельный файл css
(отличный для стартовой от прежнего для внутренних)
Более полное тех.задание во вложении
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