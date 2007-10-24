Верстка макетов

Необходима реверстка стартовой cтраницы под xtml. Верстка блочная с выводом вверх основного контента. Валидность Кросс-браузерность Теги h1, h2, h3 Вынос всех стилей в отдельный файл css (отличный для стартовой от прежнего для внутренних) Более полное тех.задание во вложении