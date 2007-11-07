Верстка одной страницы

$15
HTML-версткаЗавершен11 заявок227 просмотров
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Требуется верстка одной несложной страницы сайта.

кросcбраузерная верстка несложного макета.

Макет в формате psd

срок - 1-2 дня

16 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Вторая работа, которую заказал у Александра. Все сделано очень профессионально и на том же высочайшем уровне. Человек блестяще разбирается в верстке, мгновенно вносит возникающие правки. Всем рекомендую данного фрилансера!
Спасибо за проект!
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