Верстка и интеграция с CMS

Здравствуйте Господа!

Есть срочная задача по верстке сайта и интеграции с CMS. На конкретной модели мы еще не остановились - ждем ваших предложений(есть нюансы - подробности в icq).

На входе есть макет PSD и все необходимые инструкции. На выходе нужно выложить сайт на хостинг и отладить его работу.

Стучитесь - 203442535 Кирилл.