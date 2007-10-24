Создание шаблона для wordpress

Требуется создание дизайна и трансформация его в шаблон последней версии вордпресса.

Будет установлено на ЛИЧНЫЙ блог. В связи с чем никаких особых требований нет - главное аккуратность стилей, уникальность, использование определенной цветовой гаммы.

Еще раз повторюсь - блог личный, поэтому предложения с большими ценниками просьба не размещать.