Правки по верстке

Получил задание. Взялся выполнить работу. Сказал, что сделает за 1-2 часа. При этом было доведено , что проект срочный и нужно выполнить как можно скорее. Прошло время и исполнитель пропал. Просто не отвечает на сообщения в icq ... Что можно сказать - честно заработанный отрицательный отзыв. Так нельзя работать ... Ну скажи, что не получается и найду другого исполнителя... Но а так получи то, что заслужил..