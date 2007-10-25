Правки по верстке

$10
HTML-версткаЗакрыт6 заявок215 просмотров
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Есть сайт - http://service-express.ru/

есть макеты всех страниц

есть сверстанные все страницы

Нужно выполнить следующие правки по верстке -

1. иконку левую около телефона нужно заменить на правую (это вверху)

2. потом "надпись в картинке Бренды обслуживаемой технике" лезет

3. розовая полоска "Интересно" не видна в опере

4. нужно ну растянуть нижнюю часть (фиолетовый фон) чтобы был как сверху

5. нужно сделать полоски на первой странице "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СКЛАД", "МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ" как на макете, т.е. "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СКЛАД" и "ОПРОС" Чтобы были одинаковы по горизонтали

Работа достаточно срочная - нужно закончить до сегодняшнего вечера.

16 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
raxon
Украина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
Получил задание. Взялся выполнить работу. Сказал, что сделает за 1-2 часа. При этом было доведено , что проект срочный и нужно выполнить как можно скорее. Прошло время и исполнитель пропал. Просто не отвечает на сообщения в icq ... Что можно сказать - честно заработанный отрицательный отзыв. Так нельзя работать ... Ну скажи, что не получается и найду другого исполнителя... Но а так получи то, что заслужил..
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