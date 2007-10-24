Просто HTML вёрстка по ТЗ

Постраничная HTML-верстка клиентской (Front End) и административной (Back End) частей онлайн-каталога. Предоставляется: дизайн клиентской части (psd), постраничное техническое задание на верстку. Сроки: 10 дней Обязательно наличие в портфолио выполненных работ по HTML-верстке сайтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать несколько 20-ти страничных сайтов по тех-заданию. Без текста, без графики, без скриптов только каркасы простых страниц. Стоимость каркаса одного сайта - 20 долл. Тех. задания несложные.
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