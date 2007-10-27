Интеграция html верстки в dle

Есть сайт - http://service-express.ru/ есть макеты всех страниц есть сверстанные все страницы Нужно выполнить следующие правки по верстке - 1. иконку левую около телефона нужно заменить на правую (это вверху) 2. потом "надпись в картинке Бренды обслуживаемой технике" лезет 3. розовая ...