Интеграция html верстки в dle

есть PSD макет нужно срочно сверстать его и прикрутить к DLE В личку не писать на почту не писать. расматриваю только предложение здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сверстанный дизайн, нужно прикрутить к DLE быстро и качественно. кто за сколько сделает?
нужно срочно стучать в ICQ 555189
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