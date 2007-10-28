Срочно сверстать и повесить диз на DLE

$50
HTML-версткаЗавершен9 заявок296 просмотров
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есть PSD макет нужно срочно сверстать его и прикрутить к DLE

В личку не писать на почту не писать. расматриваю только предложение здесь.

16 лет назад
duka
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
Очень доволен выплненой работой, Человек ответственный, На связе постоянно, возникающие мелкие правки исправляет оперативно. Профессионал своего дела. Советую етого Исполнителя.
Человек дал точные указания, ответил на все имеющиеся вопросы, что позволило сделать вёрстку в считаные часы, так как сам проект был срочным. Рад сотрудничать с ним в дальнейшем.
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