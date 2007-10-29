Правки по верстке - 3

$15
HTML-версткаЗавершен4 заявки221 просмотр
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Есть сайт - http://joomla5.valera.org.ua/

есть макеты всех страниц

есть сверстанные все страницы

Нужно выполнить следующие правки по верстке -

1. иконку левую около телефона нужно заменить на правую (это вверху)

2. потом "надпись в картинке Бренды обслуживаемой технике" лезет

3. розовая полоска "Интересно" не видна в опере

4. нужно ну растянуть нижнюю часть (фиолетовый фон) чтобы был как сверху

5. нужно сделать полоски на первой странице "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СКЛАД", "МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ" как на макете, т.е. "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СКЛАД" и "ОПРОС" Чтобы были одинаковы по горизонтали

Работа достаточно срочная - нужно закончить до сегодняшнего вечера.

16 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
EndlessPath
Михаил 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
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