Корректировка дизайна сайта по заданному шаблону

Есть макет нужно сверстать пару страниц, сайт простенький, текста есть. Контакты оставляйте тут. Цену также хочется услышать от Вас. Игорь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется html-верстальщик + web-программист для доработки функционала сайта.
Дизайн сайта готов.
Задача: нужно скорректировать шаблоны + доработать функционал.
Готовы заплатить за качественное и быстрое исполнение заказа.
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