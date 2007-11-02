Натянуть дизайн на Word Press

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок195 просмотров
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Нужно натянуть дизайн на движок Word Press Блог

Дизайн не сложный.

Плачу 20 уе

Сроки 2 дня.

Если за 1 день, то 30 уе

Стучите в асю 439828817

16 лет назад
Lexa-xa
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$30
1 день
Ветстал для меня сайт, сделал все качественно и быстро. Поставил дизайн на движок, все настроил, подредоктировал по мелочам. В общем сделал даже больше того на что договаривались. Я остался очень доволен. Всем рекомендую обращаться :)
Все отлично
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