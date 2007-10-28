Сверстать 2 страницы

HTML-версткаЗакрыт44 заявки315 просмотров
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Есть макет нужно сверстать пару страниц, сайт простенький, текста есть.

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Игорь.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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