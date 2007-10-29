Верстка дверного сайта

Сверстать в smarty готовый дизайн (psd) для shop script. Результат в виде папки со сверстаным дизайном, которую я размещу на сайте и переключусь на нее. Кроссбраузерность - само собой. Срок - 2 дня. Оплата через систему безопасных ...
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Простая верстка наполнения небольшого каталога дверного сайта
Простой HTML+CSS
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