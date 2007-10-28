Верстка оригинал макета

$100
HTML-версткаЗакрыт27 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстка 2 страниц.

Верстка дивовая, кроссбраузерная (IE, Safari, Opera, Firefox). Верстка должна быть резиновой.

Точки где должна тянуться покажу.

Обязательно наличие портфолио по данным видам работ.

16 лет назад
ideal
Юрий 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Корректировка дизайна сайта по заданному шаблону

    $1000

    Срочно требуется html-верстальщик + web-программист для доработки функционала сайта. Дизайн сайта готов. Задача: нужно скорректировать шаблоны + доработать функционал. Готовы заплатить за качественное и быстрое исполнение заказа.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать 2 страницы

    Есть макет нужно сверстать пару страниц, сайт простенький, текста есть. Контакты оставляйте тут. Цену также хочется услышать от Вас. Игорь.

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натянуть дизайн на Word Press

    $50

    Нужно натянуть дизайн на движок Word Press Блог Дизайн не сложный. Плачу 20 уе Сроки 2 дня. Если за 1 день, то 30 уе Стучите в асю 439828817

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Правки по верстке - 3

    $15

    Есть сайт - http://joomla5.valera.org.ua/ есть макеты всех страниц есть сверстанные все страницы Нужно выполнить следующие правки по верстке - 1. иконку левую около телефона нужно заменить на правую (это вверху) 2. потом "надпись в картинке Бренды обслуживаемой технике" лезет 3. розовая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Правки по верстке - 2

    $10

    Есть сайт - http://service-express.ru/ есть макеты всех страниц есть сверстанные все страницы Нужно выполнить следующие правки по верстке - 1. иконку левую около телефона нужно заменить на правую (это вверху) 2. потом "надпись в картинке Бренды обслуживаемой технике" лезет 3. розовая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад