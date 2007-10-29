Сверстать дизайн

HTML-версткаЗакрыт16 заявок262 просмотра
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http://weblancer.net/forum/themes/3492.html - тут посмотреть можно,

все блоками, чтоб при их убирании работало. Будет яакс.

ВСЕ ЧТО МОЖНО - стилями, т.к. цвета будут поменяны позже

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Julie_B
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$65
3 дня
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