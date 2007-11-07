Сверстать пару страниц

$50
HTML-версткаЗавершен19 заявок328 просмотров
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Необходимо сверстать пару страниц

верстка блочная, кроссбраузерная

16 лет назад
3d-max
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
4g3n7
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Сделал все, как я просил. Верстка валидная, удобочитаемая :). Рекомендую!
Хороший заказчик. Все вопросы, которые возникали во время выполнения работы, были оперативно согласованы.
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