Отладить выпадающее меню под IE

HTML-версткаЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Есть меню. Все работает идеально в трех браузерах, но в IE когда указатель находится на выпавшем списке, не горит топ, откуда выпал список.

Нужно этот дефект если есть возможность чисто устранить средствами CSS.

http://slil.ru/25049913 - вот само меню. Кому по силам сделать за три часа стучите в 53-111-167, я в инвизе.

Насчет оплаты договоримся в аське.

16 лет назад
lancer
Антон 
NaN летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
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