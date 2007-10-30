Отладить выпадающее меню под IE

Есть меню. Все работает идеально в трех браузерах, но в IE когда указатель находится на выпавшем списке, не горит топ, откуда выпал список.

Нужно этот дефект если есть возможность чисто устранить средствами CSS.

http://slil.ru/25049913 - вот само меню. Кому по силам сделать за три часа стучите в 53-111-167, я в инвизе.

Насчет оплаты договоримся в аське.