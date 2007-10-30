Отладить выпадающее меню под IE

Сроки и цены оставляйте в предложениях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть меню. Все работает идеально в трех браузерах, но в IE когда указатель находится на выпавшем списке, не горит топ, откуда выпал список.
Нужно этот дефект если есть возможность чисто устранить средствами CSS.
http://slil.ru/25049913 - вот само меню. Кому по силам сделать за три часа стучите в 53-111-167, я в инвизе.
Насчет оплаты договоримся в аське.
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