Верстка из JPG

$50
HTML-версткаЗавершен14 заявок235 просмотров
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Необходимо сверстать 1 страницу из JPG. с большим разрешением.

Цена вопроса 700 Ya-рублей.

Срок сутки.

16 лет назад
Joker84
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
iflash
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Если б можно было поставить 100 балов поставил бы 100. человек за чуть больше часа сверстал валедн. макет. по Jpg макету, меня это поразила. очень рад сотруднечеству, будем работать в таком же духе и дальше
Сработали отлично, быстро и качественно, рекомендую всем. Никаких проблем абсолютно.
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