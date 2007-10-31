Сделать шаблон для джумлы

В архиве html страницы сайта и 2 скрина с пояснениями чего убрать, что

добавить. работы не много.

1. Эту html страницу нужно превратить в

шаблон joomalы. Назовем его new. графику не надо править

2. Подправить в русской версии виртуемарта шаблон который отвечает за

отображение категорий и подкатегорий товаров(самый первый шаблок как

заходим в виртуемарт) Как должен выглядеть - см скрин там где каталог.

Сделать нужно сегодня.

Оплата по сервису. Вы сделали, показали у себя на сервере, я оплатил.

Условие - нельзя добавлять в портфолио. За это отзыв!

http://weeb.ru/123456789.rar