Сделать шаблон для джумлы

$30
HTML-версткаЗакрыт1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В архиве html страницы сайта и 2 скрина с пояснениями чего убрать, что

добавить. работы не много.

1. Эту html страницу нужно превратить в

шаблон joomalы. Назовем его new. графику не надо править

2. Подправить в русской версии виртуемарта шаблон который отвечает за

отображение категорий и подкатегорий товаров(самый первый шаблок как

заходим в виртуемарт) Как должен выглядеть - см скрин там где каталог.

Сделать нужно сегодня.

Оплата по сервису. Вы сделали, показали у себя на сервере, я оплатил.

Условие - нельзя добавлять в портфолио. За это отзыв!

http://weeb.ru/123456789.rar

16 лет назад
ineweb
Иван 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка одной страницы

    Нужно сверстать html из PSD. Пока одна страница, потом будет ещё. Бюджет 15 WME. Срочно, нужно завтра в течении дня (2/11/2007). Страница для знающего человека не сложная.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка большого количества несложных сайтов

    Требуются верстальщики для верстки большого количества несложных сайтов. Стоимость одного 7-10 WMZ. Оплата по факту выполненой работы. Примеры: borbasumo.com brouser-opera.com mostik.info nashemetro.com zhemchyg.com По всем вопросам стучать в аську 264 013 503

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $10

    Требуется верстка одной несложной страницы сайта. резиновая кросcбраузерная верстка несложного макета. Макет в формате psd срок - 1-2 дня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отладить выпадающее меню под IE

    Есть меню. Все работает идеально в трех браузерах, но в IE когда указатель находится на выпавшем списке, не горит топ, откуда выпал список. Нужно этот дефект если есть возможность чисто устранить средствами CSS. http://slil.ru/25049913 - вот ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать дизайн

    http://weblancer.net/forum/themes/3492.html - тут посмотреть можно, все блоками, чтоб при их убирании работало. Будет яакс. ВСЕ ЧТО МОЖНО - стилями, т.к. цвета будут поменяны позже

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Smarty вёрстка под shop script

    $70

    Сверстать в smarty готовый дизайн (psd) для shop script. Результат в виде папки со сверстаным дизайном, которую я размещу на сайте и переключусь на нее. Кроссбраузерность - само собой. Срок - 2 дня. Оплата через систему безопасных ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка оригинал макета

    $100

    Требуется верстка 2 страниц. Верстка дивовая, кроссбраузерная (IE, Safari, Opera, Firefox). Верстка должна быть резиновой. Точки где должна тянуться покажу. Обязательно наличие портфолио по данным видам работ.

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад