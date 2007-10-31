Сделать шаблон для джумлы

Нужно сверстать html из PSD. Пока одна страница, потом будет ещё. Бюджет 15 WME. Срочно, нужно завтра в течении дня (2/11/2007). Страница для знающего человека не сложная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В архиве html страницы сайта и 2 скрина с пояснениями чего убрать, что
добавить. работы не много.
1. Эту html страницу нужно превратить в
шаблон joomalы. Назовем его new. графику не надо править
2. Подправить в русской версии виртуемарта шаблон который отвечает за
отображение категорий и подкатегорий товаров(самый первый шаблок как
заходим в виртуемарт) Как должен выглядеть - см скрин там где каталог.
Сделать нужно сегодня.
Оплата по сервису. Вы сделали, показали у себя на сервере, я оплатил.
Условие - нельзя добавлять в портфолио. За это отзыв!
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