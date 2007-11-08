AzMobInfo

$150
HTML-версткаЗавершен11 заявок204 просмотра
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HTML CSS верстка готового дизайна.

Сайт ФИКСИРОВАН в ширину на 950 пикселей. Верстку следует выполнить максимально гибкой для легкого внедрения будущих изменений. Самым оптимальным методом, по моему мнению, является использование вложенных (блочных) таблиц, замена которых не потребует повторной верстки, а также не приведет к некорректному отображению после ввода изменений.

Важно правильное отображение текста на Русском и Азербайджанском языках. ОЧЕНЬ важно, чтобы сайт ОДИНАКОВО отображался в основных браузерах: IE, Mozilla, Opera; расположение полей, нисходящих меню, вид кнопок.

Более подробные описание и инстркуции находятся в приложенном файле.

Архив со всеми psd файлами доступен для скачивания по адресу: http://www.azmob.info/design/verstka.rar

16 лет назад
Re-Maker
Вусал 
45 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ProVerstka
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня
Работа была выполнена на 100% без единой предоплаченной копейки. Это уже говорит об уверенности исполнителя. Так гладко, четко, профессионально и вовремя мне еще никто работу не сдавал. Ну все, я нашел своего постоянного верстальщика, и, теперь, только к нему. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
С Заказчиком приятно работать. Очень грамотный и вежливый, а главное - лучшего составления ТЗ, чем у него я не видел. «Дополнительных» требований в ходе выполнения заказа не предъявлял – все строго по ТЗ Приятно было очень поработать! PS: деньги оплачены вовремя и в срок, а работали без предоплаты!
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