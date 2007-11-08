HTML CSS верстка готового дизайна.

Сайт ФИКСИРОВАН в ширину на 950 пикселей. Верстку следует выполнить максимально гибкой для легкого внедрения будущих изменений. Самым оптимальным методом, по моему мнению, является использование вложенных (блочных) таблиц, замена которых не потребует повторной верстки, а также не приведет к некорректному отображению после ввода изменений.

Важно правильное отображение текста на Русском и Азербайджанском языках. ОЧЕНЬ важно, чтобы сайт ОДИНАКОВО отображался в основных браузерах: IE, Mozilla, Opera; расположение полей, нисходящих меню, вид кнопок.

Более подробные описание и инстркуции находятся в приложенном файле.

Архив со всеми psd файлами доступен для скачивания по адресу: http://www.azmob.info/design/verstka.rar