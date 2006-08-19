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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
16 лет назад
Работа была выполнена на 100% без единой предоплаченной копейки. Это уже говорит об уверенности исполнителя. Так гладко, четко, профессионально и вовремя мне еще никто работу не сдавал. Ну все, я нашел своего постоянного верстальщика, и, теперь, только к нему. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ответный отзыв
С Заказчиком приятно работать. Очень грамотный и вежливый, а главное - лучшего составления ТЗ, чем у него я не видел. «Дополнительных» требований в ходе выполнения заказа не предъявлял – все строго по ТЗ Приятно было очень поработать! PS: деньги оплачены вовремя и в срок, а работали без предоплаты!
$0
10 баллов
17 лет назад
все ок очень быстро выполнена работа
Ответный отзыв
Сделали маленький "проектик". Приятно было работать!
$300
10 баллов
17 лет назад
Однозначно 10. 1. Очень грамотный консалтинг, просто на стадии переговоров с кандидатами. 2. Как оказалось - хороший специалист в своем деле. 3. Очень вежливый и трудолюбивый. Сделал все быстро и качественно. Респект.
Ответный отзыв
Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Работали по ТЗ. Без предоплаты. Все отлично!
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от $200
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