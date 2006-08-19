Работа была выполнена на 100% без единой предоплаченной копейки. Это уже говорит об уверенности исполнителя. Так гладко, четко, профессионально и вовремя мне еще никто работу не сдавал. Ну все, я нашел своего постоянного верстальщика, и, теперь, только к нему. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!