ProVerstka

Олег Копачовец ProVerstka

 
38 летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
XHTML & JavaScript Оперативно, валидно, качественно пилим Ваши дизайны
  • HTML 5
  • JavaScript & jQuery
  • SASS/LESS
  • Bootstrap
  • Responsive Layouts
  • CMS Drupal
Используем дополнительные технологии:

CUFON/Font@face

Footer at Bottom

Header/Footer Stretch

Web Accessibility

Microformats

Resizable Fonts

Custom Forms, Scroll

Сроки всегда держим и адекватно их оцениваем

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Отзывы заказчиков
Re-Maker
Вусал 
45 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
16 лет назад
AzMobInfo
Работа была выполнена на 100% без единой предоплаченной копейки. Это уже говорит об уверенности исполнителя. Так гладко, четко, профессионально и вовремя мне еще никто работу не сдавал. Ну все, я нашел своего постоянного верстальщика, и, теперь, только к нему. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
С Заказчиком приятно работать. Очень грамотный и вежливый, а главное - лучшего составления ТЗ, чем у него я не видел. «Дополнительных» требований в ходе выполнения заказа не предъявлял – все строго по ТЗ Приятно было очень поработать! PS: деньги оплачены вовремя и в срок, а работали без предоплаты!
Ответный отзыв
lakeev
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Отсортировать данные в xls
все ок очень быстро выполнена работа
Сделали маленький "проектик". Приятно было работать!
Ответный отзыв
pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Промосайт услуги Доступ в интернет
Однозначно 10. 1. Очень грамотный консалтинг, просто на стадии переговоров с кандидатами. 2. Как оказалось - хороший специалист в своем деле. 3. Очень вежливый и трудолюбивый. Сделал все быстро и качественно. Респект.
Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Работали по ТЗ. Без предоплаты. Все отлично!
Ответный отзыв
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