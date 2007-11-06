Требуется качественная мультиброузерная верстка

HTML-версткаЗавершен21 заявка241 просмотр
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Требуется качественная мультиброузерная верстка страниц сайта.

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16 лет назад
Inbox1
Гость 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
airgraph
Html Webmolot 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Работа сделана быстро, как и оговаривалось. Макет не нёс большой сложности, по работе с этим макетом ставлю максимальную оценку. Были замечания, но они коснулись пункта в ТЗ, по которому было недостаточно исходного материала. Чуствовалось в личной беседе, что человек загружен работой, но тем не менее, доработку выполнил не затягивая времени. Расположен к дальнейшему сотрудничеству.
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