Требуется качественная мультиброузерная верстка

Работа сделана быстро, как и оговаривалось. Макет не нёс большой сложности, по работе с этим макетом ставлю максимальную оценку. Были замечания, но они коснулись пункта в ТЗ, по которому было недостаточно исходного материала. Чуствовалось в личной беседе, что человек загружен работой, но тем не менее, доработку выполнил не затягивая времени. Расположен к дальнейшему сотрудничеству.