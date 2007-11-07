Шаблон для Joomla

HTML-версткаЗавершен4 заявки114 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон для Joomla

Дизайн простенький – графики минимум. В основном CSS.

Joomla
16 лет назад
artspirit2007
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
batiainfo
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Качественно и быстро выполнил свою работу. Полностью доволен, продолжим сотрудничество в будущем.
Андрей Павлович очень адекватный заказчик, терпеливый и честный. Рад был сотрудничать. Продолжаем сотрудничать на постоянной основе.
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