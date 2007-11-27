DLE вёрстка

Всё хорошо. Хороший качественный код. До этого , как видно по проекту, мне сделали тяп ляп и деньги улетели в трубу (предоплата). Сотрудничеством с Сергеем я остался доволен. Советую крайне подробно раскрыть своё ТЗ и подробнийшим образом описать ВСЕ нужные вам фичи, каким образом должно быть сделано то или иное. Мне понравилось что Сергей честно сказал могу это и это , не могу то и другое. Некоторые оплошности я беру на себя так как не предупредил что должно быть сделано так то и так то, а фрилансер не телепат, что у вас в голове он не знает, то что для вас само собой разумеющееся для него экономия времени в час, но сделать по другому. Всё нужно оговаривать!