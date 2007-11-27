DLE вёрстка

HTML-версткаЗавершен9 заявок208 просмотров
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нужна валидная, кроссбраузерная верстка (IE6-7,Opera,FF) проекта для движка DLE (dle-news.ru).

Дизайн в PSD.

Оставляйте предложения о цене, ICQ, опыт работы с движком.

16 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
GlazZ
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$70
2 дня
Предостерегаю от работы с верстальщиком, особенно под движок DLE. Все материалы полностью будут переданы на переделку, 50% предоплаты потрачено впустую. Я не говорю о том что не доделаны многие вещи, но когда я слазал в код: style="width:42px;height:5px;" style="font-size:11px;padding-right:51px;" align=right Релизы Информация о готовящихся релизах Чит-коды --------------- дальше не буду приводить примеры, вот так мы работаем со стилями и вот такой дизайн без таблиц
madkaban
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Всё хорошо. Хороший качественный код. До этого , как видно по проекту, мне сделали тяп ляп и деньги улетели в трубу (предоплата). Сотрудничеством с Сергеем я остался доволен. Советую крайне подробно раскрыть своё ТЗ и подробнийшим образом описать ВСЕ нужные вам фичи, каким образом должно быть сделано то или иное. Мне понравилось что Сергей честно сказал могу это и это , не могу то и другое. Некоторые оплошности я беру на себя так как не предупредил что должно быть сделано так то и так то, а фрилансер не телепат, что у вас в голове он не знает, то что для вас само собой разумеющееся для него экономия времени в час, но сделать по другому. Всё нужно оговаривать!
Адекватный заказчик, умеет правильно формулировать свои мысли и изложить их в грамотном техническом задании. Если по ходу процесса, у меня возникали вопросы, то он немедленно давал на них квалифицированные ответы. Работал с ним без предоплаты, основываясь на доверии. Он ни на минуту не давал усомниться в своей честности. Хороший заказчик и человек, рекомендую работать с ним.
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