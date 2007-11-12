Поправить шрифт в CSS

HTML-версткаЗавершен17 заявок271 просмотр
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Всем добрый день

Проблема в том, что в темплейте джумлы есть несколько таблиц стилей - для каждого браузера.

На разных компьютерах он отображается по-разному. Я смотрела в таблицы, насколько хватило знаний - размер задается в процентах. Не знаю, правильно это или нет.

Суть в том, что необходимо поправить шрифты, чтобы они отображались везде одинаково, может, проставить четкий размер и тип шрифта - не знаю, тут дело уже за вами.

Работа несложная, тем кто разбирается - раз плюнуть, поэтому предлагаю сделать за отзыв.

Если кого заинтересовало, оставляйте ваши предложения :)

CSS
16 лет назад
Lorda
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$1
Сделал все как просили, сразу сориентировался в ситуации. Сразу видно, что человек подписался на выполнение задачи, которую полностью осознает и понимает. Выполнил работу быстро и качественно. Всем рекомендую работать с этим фрилансером.
Все отлично
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