Поправить шрифт в CSS

Всем добрый день

Проблема в том, что в темплейте джумлы есть несколько таблиц стилей - для каждого браузера.

На разных компьютерах он отображается по-разному. Я смотрела в таблицы, насколько хватило знаний - размер задается в процентах. Не знаю, правильно это или нет.

Суть в том, что необходимо поправить шрифты, чтобы они отображались везде одинаково, может, проставить четкий размер и тип шрифта - не знаю, тут дело уже за вами.

Работа несложная, тем кто разбирается - раз плюнуть, поэтому предлагаю сделать за отзыв.

Если кого заинтересовало, оставляйте ваши предложения :)