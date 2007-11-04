Доработка темы сайта под IE7

нужна валидная, кроссбраузерная верстка (IE6-7,Opera,FF) проекта для движка DLE (dle-news.ru). Дизайн в PSD. Оставляйте предложения о цене, ICQ, опыт работы с движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание задачи:
Сайт создан на основе платформы LifeRay, тема сайта заточена под IE 6.0. При просмотре сайта браузером IE 7.0. тема сайта разъезжается. Пример того как изменяется тема сайта в браузерах IE6 и IE7 можно увидеть по ссылке portal.gkz-rf.ru
Для доработки темы нужна экспертиза:
1. Знание языка Java
2. Знание системы шаблонов Velocity
3. Знание HTML, CSS.
4. Знание css-верстки
5. Представление о портальных технологиях
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