Исправить ошибки в CSS и HTML в соотвествии с W3C

нужна валидная, кроссбраузерная верстка (IE6-7,Opera,FF) проекта для движка DLE (dle-news.ru). Дизайн в PSD. Оставляйте предложения о цене, ICQ, опыт работы с движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется исправить ошибки в CSS и HTML для интернет-магазина.
Прохождение валидности в соотвествии W3C.
Отличное знание CSS и HTML.
Магазин на OSC VAM, поэтому опыт приветствуется.
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