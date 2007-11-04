Доверстать почти готовый сайт

HTML-версткаЗакрыт7 заявок244 просмотра
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Есть практически до конца заверстанный сайт, не завершенный исполнителем полностью, нужно доделать его.

Переделываемый сайт - www.autocover.ru, содержание страниц точно такое же, поменялся дизайн и структура страниц.

Работа следующая - сделать вставку PHP блоков на все страницы (блоки готовые) и чуток причесать кроссброузерность, ибо есть пара кривых моментов.

Также нужно прикрутить готовую корзину (образец рабочей корзины - на сайте www.motohit.ru) вместо существующего механизма оформления заказа.

Плюс есть бонусное задание. ;)

Заготовку скрипта для работы с изображениями нужно привести в юзабельный вид - протестить скрипт, проверить на наличие ошибок и сделать интерфейс для пользователя.

Суть скрипта - наложение одной картинки на другую с возможностью подвигать их в браузере IE, загрузка картинок из списка. изменение цвета и размеров изображения.

16 лет назад
pixl
Tox 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
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