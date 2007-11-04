Доверстать почти готовый сайт

нужна валидная, кроссбраузерная верстка (IE6-7,Opera,FF) проекта для движка DLE (dle-news.ru). Дизайн в PSD. Оставляйте предложения о цене, ICQ, опыт работы с движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть практически до конца заверстанный сайт, не завершенный исполнителем полностью, нужно доделать его.
Переделываемый сайт - www.autocover.ru, содержание страниц точно такое же, поменялся дизайн и структура страниц.
Работа следующая - сделать вставку PHP блоков на все страницы (блоки готовые) и чуток причесать кроссброузерность, ибо есть пара кривых моментов.
Также нужно прикрутить готовую корзину (образец рабочей корзины - на сайте www.motohit.ru) вместо существующего механизма оформления заказа.
Плюс есть бонусное задание. ;)
Заготовку скрипта для работы с изображениями нужно привести в юзабельный вид - протестить скрипт, проверить на наличие ошибок и сделать интерфейс для пользователя.
Суть скрипта - наложение одной картинки на другую с возможностью подвигать их в браузере IE, загрузка картинок из списка. изменение цвета и размеров изображения.
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