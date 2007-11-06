Переделка темы для WP

Добрый день! Нужно поправить верстку под IE7... Скорее всего, нужно будет править JS. Сейчас все нормально отображается в Опере, ФФ и ИЕ6... Нужно подправить под ИЕ7. На некоторых компах не работают скроллы. Смотрите, как должно быть, в ...