Переделка темы для WP

HTML-версткаЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Необходимо разобраться в css и html темы WP для адекватной работы плагина.

Все подробно описано здесь: http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=2158

16 лет назад
cosmos1
26 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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