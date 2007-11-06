Нужно исправить сайт

требуется исправить

говорят в опере и файрфоксе что-то с полями и поменять цены на продукцию и размеры

www.domo-stroy.ru

кто-то(спасибо) сделал поверхностный анализ:

"Cайт криво сверстан... Код-то смотрели? потому и падает..

Шкафы-купе от производителя

ну и как "робот" поисковой будет "понимать" такую конструкцию? К тому же в такой высококонкурентной теме. Перепишите страницу (главную) и составьте семантическое ядро. Просто тупой покупкой ссыл не продвинетесь, или бюджет будет заоблачный."