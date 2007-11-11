Необходимо сверстать и шаблонизировать страницу

Хочется ещё раз поблагодарить Александра за выполненную работу. Всё сделал грамотно, быстро, качественно и плюс к этому проявил инициативу и сделал немножко больше чем было оговорено. Очень легко идёт на контакт, быстро отвечает и вникает в суть дела. Побольше бы таких квалифицированных, знающих своё дело людей. Ещё раз спасибо. Удачи Вам в дальнейших работах.