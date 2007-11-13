Нарезать из PSD и сверстать HTML страницу

Приветствую! Нужно оперативно натянуть дизайн на скрипт. Дизайн PSD + HTML верстка, имеется. Нужно только перенести на скрипт (смарти) + проверить работоспособность всех страниц. Жду предложений. Сроки - сделать сегодня к вечеру. С Уважением, Дмитрий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо нарезать из PSD-файла и сверстать дизайн сайта. Главная является каталогом товаров.
Одну страницу сверстать.
СРОК 1 день. Оплата webmoney.
Требования:
-все стили в CSS-файле стилей
-верстка резиновая
-валидный и кроссбраузерный код (IE, Opera, FF)
-верстка табличная
-нормальное разделение на шапку, центр, меню, левый блок, правый
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