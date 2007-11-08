Сделать верстку/нарезку PSD-шника

Необходимо разобраться в css и html темы WP для адекватной работы плагина. Все подробно описано здесь: http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=2158
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо нарезать из PSD-файла и сверстать дизайн сайта. У сайта два типа страницы и соответственно два PSD. Главная и каталог товаров. Впрочем второй тип отличается от первого только центральной частью. В результате необходимо предоставить 2 сверстанные HTML-страницы.
Требования:
-все стили в CSS-файле стилей
-верстка резиновая
-валидный и кроссбраузерный код (IE, Opera, FF)
-верстка табличная
-нормальное разделение на шапку, центр, меню, левый блок, правый
От исполнителей: примеры работ, цена, сроки
Также просьба обращаться людей четко выдерживающих сроки.
Во вложении jpeg-страниц.
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