Требуется человек для периодического поиска в буржуйнете материалов для сайта по кулинарной и ресторанной тематике см. подробней пункт "тематика". Требования: - знание английского языка (если есть знания другого языка, то тоже вполне можно) - ориентирование ...
Знания HTML, PHP, MySQL.
Ручная HTML верстка, работа под сервером Apache, написание скриптов на PHP, использование базы данных MySQL.
Опыт в раскрутке сайта.
e-mail: [email protected]
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Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерном железе, а в частности в ноутбучном. Интересующийся новинками, знающий тонкости многих ноутов, их слабые и сильные стороны. Еще лучше знающий тонкости различных моделей. Умеющий грамотно порекомендовать нужную для определенных ...Служба поддержки18 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо заполнить таблицу Excel данными с указанных сайтов в соответствии с форматом таблицы. Данные на разных сайтах представлены в разных форматах. Информация о сервис-центрах различных компаний. Таблица приведена во вложении. Примеры источников информации: http://tdforte.ru/service.php http://www.aeg-haustechnik.ru/aeg_shared/php/download.php?file=/imperia/md/content/lg/aeginternational/russia/privateclients/service/aeg_ru2008_4_.pdf&extension=PDF Сразу делать ничего не ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
На постоянную работу нужен человек для работы над несколькими интернет проектами. Требования/знания: 1)Постоянный или хороший доступ в интернет (работа постоянная, почти каждый день) 2)Хорошая ориентация в Интернете, интерес к последним новинкам технологий и желательно пользование ими. 3)Хорошее понимание и ...Поиск информации6 исполнителейЗавершен16 лет назад
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Здравствуйте! Необходимо нарезать из PSD-файла и сверстать дизайн сайта. У сайта два типа страницы и соответственно два PSD. Главная и каталог товаров. Впрочем второй тип отличается от первого только центральной частью. В результате необходимо предоставить 2 ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно разместить заранее подготовленные статьи в формате HTML на сайты бесплатно предоставляющие такую возможность. Первоначальная база таких сайтов будет предоставляться. Возможно часть из них будет не рабочих или уже не размещающих статьи, о чем нужно ...Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен простенький, но со вкусом дизайн на контентный сайт. То есть на сайте в основном будет только текстовые материалы и элементы текста (списки, таблицы, гиперссылки и т.п.). Никакого сложного меню, логотипа, форм ...Дизайн сайтов65 заявокЗакрыт17 лет назад