На постоянную работу нужен человек для работы над несколькими интернет проектами. Требования/знания: 1)Постоянный или хороший доступ в интернет (работа постоянная, почти каждый день) 2)Хорошая ориентация в Интернете, интерес к последним новинкам технологий и желательно пользование ими. 3)Хорошее понимание и ...