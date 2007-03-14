blick

Гость blick

 
41 годРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Знания HTML, PHP, MySQL.

Ручная HTML верстка, работа под сервером Apache, написание скриптов на PHP, использование базы данных MySQL.

Опыт в раскрутке сайта.

e-mail: [email protected]

PHPMySQLHTMLApache

  • Перевод/поиск информации (кулинария)

    Требуется человек для периодического поиска в буржуйнете материалов для сайта по кулинарной и ресторанной тематике см. подробней пункт "тематика". Требования: - знание английского языка (если есть знания другого языка, то тоже вполне можно) - ориентирование ...

    WordPressСайт на WordPress
    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Поиск и анализ информации

    Требования/знания: 1. Хорошая ориентация в Интернете: в социальных сетях, форумах, блогах, инет-сообществах и прочее. 2. Хороший «русский». 3. Желателен технический уклон человека (теплотехника). Обязанности: Поиск в Интернет на форумах вопросов по определенной теме и размещении ответа на них (в ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультант на форум ноутбуков

    Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерном железе, а в частности в ноутбучном. Интересующийся новинками, знающий тонкости многих ноутов, их слабые и сильные стороны. Еще лучше знающий тонкости различных моделей. Умеющий грамотно порекомендовать нужную для определенных ...

    Служба поддержки18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка информации

    Необходимо заполнить таблицу Excel данными с указанных сайтов в соответствии с форматом таблицы. Данные на разных сайтах представлены в разных форматах. Информация о сервис-центрах различных компаний. Таблица приведена во вложении. Примеры источников информации: http://tdforte.ru/service.php http://www.aeg-haustechnik.ru/aeg_shared/php/download.php?file=/imperia/md/content/lg/aeginternational/russia/privateclients/service/aeg_ru2008_4_.pdf&amp;extension=PDF Сразу делать ничего не ...

    PHP
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Поиск и анализ информации

    На постоянную работу нужен человек для работы над несколькими интернет проектами. Требования/знания: 1)Постоянный или хороший доступ в интернет (работа постоянная, почти каждый день) 2)Хорошая ориентация в Интернете, интерес к последним новинкам технологий и желательно пользование ими. 3)Хорошее понимание и ...

    Поиск информации6 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать верстку/нарезку PSD-шника

    $50

    Здравствуйте! Необходимо нарезать из PSD-файла и сверстать дизайн сайта. У сайта два типа страницы и соответственно два PSD. Главная и каталог товаров. Впрочем второй тип отличается от первого только центральной частью. В результате необходимо предоставить 2 ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Размещение статей

    Нужно разместить заранее подготовленные статьи в формате HTML на сайты бесплатно предоставляющие такую возможность. Первоначальная база таких сайтов будет предоставляться. Возможно часть из них будет не рабочих или уже не размещающих статьи, о чем нужно ...

    HTML
    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн на контентный сайт

    Нужен простенький, но со вкусом дизайн на контентный сайт. То есть на сайте в основном будет только текстовые материалы и элементы текста (списки, таблицы, гиперссылки и т.п.). Никакого сложного меню, логотипа, форм ...

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
virtuose
Лина 
41 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Перевод/поиск информации (кулинария)
Олег - замечательный заказчик! Каждому исполнителю желаю такого! Четко ставит задачу и всегда вовремя платит. Надежный, вежливый и приятный в общении человек.
Лина отличный перевочик. К работе относится ответственно. Материалы предоставляет точно в срок. Именно такого работника хотел найти на свой проект. Приятным дополнением было добросовестное отношение к работе, предложения по делу. Кроме того, Лина приятный в общении человек.
Ответный отзыв
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод/поиск информации (кулинария)
Очень приятно сотрудничать с Олегом и писать на такую интересную тему. И оплата в срок. Спасибо.
Прекрасный исполнитель. Качественно и в срок выполняет работу, что и требовалось. К работе подходит творчески, предлагает свои идеи. В общем относится не как к приработку, а как к своему делу. Приятно работать, рекомендую.
Ответный отзыв
elijah
Лайдж 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$50
10 баллов
15 лет назад
Поиск и анализ информации
Отличный заказчик. Точен в формулировке заданий, пунктуален в оплате работы. В общем рекомендую.
Работал над переводом. Искал в буржуйнете статьи на английском на заданную тему. В целом доволен. Качественно, оперативно. Ответственный подход к делу.
Ответный отзыв
IrishaK
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Обработка информации
Отличный работодатель. Было приятно сотрудничать. Четкая постановка необходимого задания и оплата работы всегда вовремя.
Хороший работник. Все было выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв